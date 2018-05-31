Новости дня

В Екатеринбурге за хищение 10 млн рублей осуждена лжесудья

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2018. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор жительнице Красноуфимска, признанной виновной в мошенничестве, ущерб от которого составил 10 млн руб. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Как следует из материалов дела, подсудимая, представившись бывшим председателем районного суда, пообещала трудоустроить жительницу Красноуфимска на должность нотариуса. За свои «услуги» обвиняемая запросила 4,5 млн рублей.



«После этого требуемая «для решения вопроса» сумма еще несколько раз увеличивалась, якобы в связи с дополнительными издержками, связанными с процессом поиска свободной должности нотариуса и назначением на нее, достигнув в итоге порядка 10,5 миллионов рублей. Когда потерпевшая осознала, что стала жертвой мошеннической схемы, то обратилась в органы внутренних дел с заявлением», — сказал В. Горелых.



Подсудимая была признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Суд назначил женщине наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с осужденной в пользу истца сумму причиненного ущерба.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: