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ЕВРАЗ КГОК перешел на новую систему заправки транспорта

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2018. ЕВРАЗ КГОК и «Газпромнефть» запустили проект «Топливный интегратор». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Схема «топливный интегратор», предложенная компанией «Газпромнефть-Региональные продажи», позволяет не только заправлять технику без отрыва от производства, но также сократить расходы на топливо и полностью контролировать затраты.



Чтобы обеспечить ЕВРАЗ КГОК нефтепродуктами, компания «Газпромнефть» дополнительно приобрела три автоматических топливно-заправочных модуля общей вместимостью 100 тонн и 5 топливозаправщиков — передвижных топливозаправочных комплексов для заправки техники, которая находится на производственных площадках.



Отпуск и учет нефтепродуктов происходит по бесконтактной карте, что ускоряет процесс и исключает человеческий фактор — оператор на контейнерной АЗС отсутствует. Информация о заправке автоматически обрабатывается и поступает в систему.



«Сейчас по электронным картам заправляется железнодорожный транспорт, БелАЗы и другая техника ЕВРАЗ КГОКа. В каждой карте запрограммирована информация о транспортном средстве, виде топлива и лимите на него. Ежедневно специалисты комбината получают информацию по расходу нефтепродуктов и анализируют ее. Это позволяет оперативно производить учет потребляемого топлива», — рассказал главный инженер ЕВРАЗ КГОКа Анатолий Ляпунов.



«За год работы мы рассмотрели достаточно вариантов обеспечения промышленных предприятий топливом, определили наш целевой сегмент, выработали схему работы. В качестве пилотной площадки выбрали ЕВРАЗ КГОК, опираясь на наши сложившиеся партнерские отношения, — отметил начальник управления развития продаж «Газпромнефть — Региональные продажи» Юрий Маштаков.

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