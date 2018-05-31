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В Арбитражный суд Свердловской области подан иск о банкротстве магазина Е96.ru

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2018. В Арбитражный суд Свердловской области подано исковое заявление о признании интернет-магазина Е96.ru банкротом. Соответствующее заявление зарегистрировано 31 мая 2018 года в картотеке суда.



Истцом выступает АО «Росевробанк». Сумма финансовых претензий к интернет-магазину составляет 25,67 млн руб.



В апреле 2018 года стало известно, что контрагенты уральского онлайн-магазина E96.ru начали массово обращаться в арбитражные суды с требованием о взыскании с ритейлера долгов. Всего был подан 51 иск на общую сумму 28,1 млн руб. Часть заявлений отозваны, возвращены, оставлены без движения либо еще не рассмотрены судом.



В марте 2018 года основатель интернет-магазина Борис Лепинских в письмах своим сотрудникам сообщил, что не смог найти инвестора для развития бизнеса. Ранее интернет-магазин приостановил свою работу.

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