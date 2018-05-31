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«Новая строительная компания» заплатит почти 1,5 млн рублей за срыв сроков сдачи дома в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2018. Житель Екатеринбурга отсудил у «Новой строительной компании» штраф за срыв сроков сдачи дома. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«Мужчина в 2016 году заключил договор участия в долевом строительстве с ООО «Новая строительная компания». Согласно договору, компания обязалась построить четырехквартирный блокированный жилой дом по адресу ул. Малопрудная — ул. Верхнемакаровская и после получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию передать мужчине пятикомнатную двухэтажную квартиру. Свое будущее жилье екатеринбуржец своевременно и в полном объеме оплатил, перечислив застройщику 8 млн 310 тыс. руб. Однако ООО «Новая строительная компания» в установленный договором срок объект долевого строительства покупателю не передало», — говорится в сообщении.



Заявитель потребовал выплатить ему неустойку за просрочку с февраля 2016 по январь 2018 года. Решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга исковые требования удовлетворены частично. С ООО «Новая строительная компания» в пользу истца взыскан 1 млн руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 100 тыс. руб. и расходы по оплате услуг представителя в размере 10 тыс. руб.



Решением остались недовольны обе стороны: и истец, и ответчик подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, сочла, что неустойка снижена судом первой инстанции чрезмерно, и подлежит увеличению до 1 млн 440 тыс. руб. Также с ответчика в доход местного бюджета взыскана госпошлина в размере 15 тыс. 400 руб. В остальной части решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга оставлена без изменения.

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