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Официальный курс доллара США снизился на 57 коп., евро вырос на 6 коп.

УрБК, Москва, 31.05.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июня 2018 года. Курс долл. США снизился на 57 коп., до 62,02 руб., евро вырос на 6 коп., до 72,58 руб.

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