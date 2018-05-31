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Официальный курс доллара США снизился на 57 коп., евро вырос на 6 коп.
31 май 2018 (15:25)
УрБК, Москва, 31.05.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июня 2018 года. Курс долл. США снизился на 57 коп., до 62,02 руб., евро вырос на 6 коп., до 72,58 руб.
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