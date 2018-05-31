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ФАС не нашла признаков завышения цен на авиабилеты на рейсах на матчи ЧМ-2018

УрБК, Москва, 31.05.2018. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подвела итоги мониторинга цен на авиабилеты в города проведения ЧМ-2018. Ведомство не выявило признаков коллективного завышения авиакомпаниями цен на билеты, сообщает ТАСС.



«На сегодняшний день факта коллективного доминирования авиакомпаний ни на одном из перечисленных маршрутов не установлено. Цены на билеты формируются в условиях конкуренции», — сообщили в ФАС.



Напомним, что недавно общероссийское объединение пассажиров направило жалобу в ФАС в связи с кратным ростом цен на авиабилеты в дни проведения Чемпионата мира по футболу.



Организация провела мониторинг цен на авиабилеты в города, где пройдут матчи. За дату вылета был взят день накануне проведения матча, за дату обратного вылета — следующие сутки после игры. Также был произведен выборочный анализ цен в июле, августе, сентябре, октябре, что показало средние значения на перелеты между данными городами.



По данным объединения, средняя цена на билеты в эти города и обратно в Москву во время проведения турнира выросла более чем в два раза: Саранск (37,812 тыс. руб. — рост цены в 6,5 раза), Волгоград (38,686 тыс. руб. — рост более чем в 6 раз), Казань (30,413 тыс. руб. — рост почти в 6 раз), Екатеринбург (27,212 тыс. руб. — рост в 4,5 раза) и Ростов-на-Дону (21,142 тыс. руб. — рост почти в 4 раза).

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