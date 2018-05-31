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Западно-Сибирская ТЭЦ увеличила на 10% производство тепловой и электрической энергии

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2018. Западно-Сибирская ТЭЦ (филиал ЕВРАЗ ЗСМК) успешно завершила отопительный сезон 2017-2018 годов. Станция отработала в штатном режиме, в полном объеме поставляя потребителям теплоэнергию и горячую воду, в том числе в период аномально низких температур, сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.



«Бесперебойную работу теплоэлектроцентрали обеспечила масштабная ремонтная кампания, а также ввод в строй обновленного котлоагрегата №9. Реконструкция котла повысила энергоэффективность комбината за счет увеличения на 10% производства тепло- и электроэнергии», — говорится в сообщении.



К реконструкции котлоагрегата №9 ЗапсибТЭЦ приступила в 2016 года. За это время было демонтировано старое оборудование пылеприготовления, заменены более 70% поверхностей нагрева котла, смонтированы новые тягодутьевые механизмы и топка котла, проведены дополнительные магистральные трубопроводы доменного газа, а также сделана разводка трубопроводов коксового и природного газов, заменены горелочные устройства.



Реконструкция позволила перевести котлоагрегат на сжигание вторичных энергоресурсов — доменного и коксового газов и отказаться от использования угля. Благодаря этому снизились расходы на обслуживание агрегата, его простои. Производительность котла увеличилась в два раза: с 210 до 420 т пара в час. Кроме того, снизилось негативное воздействие на окружающую среду за счет сокращения на 2 тыс. т в год выбросов в атмосферу золы углей. На реконструкцию котла ЕВРАЗ направил более 800 млн руб.



В настоящее время на станции ведется подготовка к предстоящему отопительному сезону 2018-2019гг. Особое внимание уделят ремонту котлов и турбогенераторов. Заменят около 300 т поверхностей нагрева котлов, что увеличит их работоспособность. Всего отремонтируют одиннадцать котлоагрегатов и семь турбогенераторов. На проведение работ в этом году компания направит более 800 млн руб.



ЗапсибТЭЦ поставляет энергоресурсы в жилые районы Новокузнецка и на промышленную площадку ЕВРАЗ ЗСМК.

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