В Первоуральске состоялся XII форум предпринимателей

Фотография с сайта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства

В Инновационном культурном центре Первоуральска состоялся XII деловой форум для предпринимателей Западного управленческого округа. В мероприятии приняли участие около 300 бизнесменов, руководителей муниципалитетов и отраслевых ассоциаций, депутатов. В рамках форума представители бизнес-сообщества и власти обсудили меры по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности.XII форум предпринимателей начался с награждения лучших сотрудников предприятий, которые внесли большой вклад в развитие региона. В частности, начальника управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) Александра Ханина отметили нагрудным знаком Уральской торгово-промышленной палаты.В рамках деловой программы форума состоялся семинар «Поддержка бизнеса на практике: что делать, чтобы получить государственную поддержку». Его участники разобрали четыре конкретных кейса получения мер государственной поддержки «step by step». Модератором мероприятия выступил вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Александр Макаров.Также в рамках форума состоялась дискуссия «Отношение к предпринимателям в обществе. Социальное предпринимательство», где обсудили ключевые проблемы развития стартапов.«Администрация Первоуральска действует в полном соответствии с приоритетами федеральной и региональной политики по обоим направлениям: и популяризация предпринимательства в широких кругах населения, и поддержка действующих предпринимателей. С этой целью у нас с 2016 года действует Первоуральский фонд поддержки предпринимательства, который оказывает консультации по различным вопросам ведения бизнеса, организует семинары, тренинги, ярмарки, бизнес-встречи», — сказал Игорь Кабец.Одним из самых заметных событий форума стало заключение трехстороннего соглашения о создании в Первоуральске школы социального мастерства «ПроекТЫ». Документ подписали управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов, временно исполняющий обязанности главы Первоуральска Игорь Кабец и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян.«Первоуральск станет четвёртым городом, где в этом году стартует проект по поддержке социального предпринимательства. Уже прошли первые мероприятия в Новоуральске, Каменске-Уральском и Екатеринбурге. Очень важно, что в территориях есть партнёры в виде крупных предприятий — ценно, когда объединяются инициативы муниципальной власти и бизнеса для создания экосреды по развитию социального предпринимательства», — заявил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян.В рамках подписанного соглашения на территории Первоуральска в этом году запланирован комплекс мероприятий: будут организованы креатив-сессии для поиска бизнес-идей, а в дальнейшем — проведение обучения для авторов социальных проектов.«Социальный бизнес — это бизнес, который дает жителям дополнительные возможности и развивает городскую среду. Для нас, как для градообразующего предприятия, важно, чтобы наши сотрудники и их семьи жили в достойных условиях», — отметил Алексей Дронов.«С 1 июня мы объявляем конкурс социальных практик, социального бизнеса. До конца лета собираем лучшие предложения. В сентябре будет запущена школа, в которой может обучаться каждый», — заявил Александр Ханин.Идеи участников школы превратят в бизнес-проекты, самые успешные из них не только получат финансовую поддержку, но и наставничество, а также консалтинговое сопровождение в течение года после запуска.