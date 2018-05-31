Свердловчане «тонут» в долгах за ЖКУ

В Свердловской области задолженность потребителей за топливно-энергетические ресурсы на сегодняшний день составляет порядка 8,5 млрд руб. и продолжает увеличиваться. Основная часть приходится на население: даже летом, когда месячные начисления за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) снижаются, граждане не могут рассчитаться с управляющими компаниями или поставщиками ресурсов. Эксперты отмечают, что надеяться на изменение ситуации к лучшему не стоит: ужесточение мер в отношении должников в текущих экономических условиях вряд ли даст заметный эффект.Как отметил на пресс-конференции министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, по итогам отопительного сезона задолженность потребителей региона перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов возросла до 8,5 млрд руб., причем 6,5 млрд руб. из них — это долги жителей Среднего Урала за отопление.«К сожалению, рост задолженности продолжается, и если раньше в летние месяцы она существенно снижалась, в прошлом году это снижение оказалось не столь значительным. Поэтому с наступающего летнего периода в соответствии с федеральными правовыми актами разрешено ужесточать меры взыскания со злостных неплательщиков — в первую очередь тех, кто имеет финансовую возможность платить, но не делает этого, — вплоть до ограничения выезда за рубеж, ареста имущества, в том числе квартир», — пояснил Н. Смирнов.Между тем, по мнению экспертов, на сегодняшний день основная часть населения попросту не имеет возможности сокращать свои долги из-за низких доходов, невыплат заработной платы. В такой ситуации ужесточение мер взыскания может не дать существенного эффекта.«Количество неплатежей растет, причем не только в сфере ЖКХ — это видно и по банковским кредитам. У большинства людей в условиях тех процессов, которые происходят в экономике, денег не прибавляется. Есть случаи, когда обеспеченные люди не платят за ЖКХ, считая это неким полулегальным способом кредитоваться. Но таких единицы. Большинство же просто экономит на всем из-за низких реальных доходов — от этого зависит и платежная дисциплина», — пояснил финансовый аналитик Григорий Вахитов.При этом тарифы ЖКХ неуклонно возрастают. Так, по данным Свердловскстата, стоимость жилищно-коммунальных услуг на человека в месяц за пять последних лет увеличилась на 45,3%. В то же время, согласно майскому докладу РАНХиГС об экономической ситуации в РФ, снижается количество получателей льгот по их оплате.«Реальные располагаемые доходы населения сокращаются четыре года подряд. В ходе опросов респонденты упоминают оплату за проживание и коммунальные услуги в числе наиболее чувствительных для них расходов. Число получателей адресной поддержки в виде жилищных субсидий в 2017 году снизилось по сравнению с 2013 годом. Удельный вес граждан, пользующихся социальной поддержкой, также сократился. Счета за жилищно-коммунальные услуги за четыре года увеличились в два раза больше, чем доходы, средний размер субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг рос медленнее тарифов», — говорится в докладе.Сложной остается и ситуация с выплатой заработной платы. Так, по данным прокуратуры Свердловской области, за I квартал 2018 года общий объем долга организаций по оплате труда сотрудников не сократился и составляет 300 млн руб. Среди должников — около 50 предприятий, 70% из которых — это компании-банкроты, сохраняющие многомиллионные долги уже не первый год. Порядка 100 млн руб. приходится на действующие организации, причем ежедневно выявляются все новые компании, имеющие долги перед работниками.В то же время, по словам Николая Смирнова, летом 2018 года власти не исключают нового повышения тарифов ЖКХ.«Решение об изменении тарифов принимает Региональная экономическая комиссия с 1 июля каждого года. Причинами повышения тарифов могут стать увеличение цен на электроэнергию и газ, потребность в проведении большего объема ремонтных работ, а также крупные инвестпроекты предприятий. Однако совокупный рост платежей граждан не будет превышать предельного индекса, установленного указом губернатора. Если тарифы вырастут на большую величину, эту «дельту» скомпенсирует областной бюджет», — пояснил министр.Таким образом, летом 2018 года ситуация с задолженностью граждан за услуги ЖКХ может стать еще более острой. Повышение тарифов в условиях ужесточения мер взыскания, по мнению экспертов, с большой вероятностью приведет к росту социальной напряженности в регионе, несмотря на корректирующие действия властей.