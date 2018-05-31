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Свердловчане «тонут» в долгах за ЖКУ
31 май 2018 (14:05)
В Свердловской области задолженность потребителей за топливно-энергетические ресурсы на сегодняшний день составляет порядка 8,5 млрд руб. и продолжает увеличиваться. Основная часть приходится на население: даже летом, когда месячные начисления за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) снижаются, граждане не могут рассчитаться с управляющими компаниями или поставщиками ресурсов. Эксперты отмечают, что надеяться на изменение ситуации к лучшему не стоит: ужесточение мер в отношении должников в текущих экономических условиях вряд ли даст заметный эффект.
Как отметил на пресс-конференции министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, по итогам отопительного сезона задолженность потребителей региона перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов возросла до 8,5 млрд руб., причем 6,5 млрд руб. из них — это долги жителей Среднего Урала за отопление.
«К сожалению, рост задолженности продолжается, и если раньше в летние месяцы она существенно снижалась, в прошлом году это снижение оказалось не столь значительным. Поэтому с наступающего летнего периода в соответствии с федеральными правовыми актами разрешено ужесточать меры взыскания со злостных неплательщиков — в первую очередь тех, кто имеет финансовую возможность платить, но не делает этого, — вплоть до ограничения выезда за рубеж, ареста имущества, в том числе квартир», — пояснил Н. Смирнов.
Между тем, по мнению экспертов, на сегодняшний день основная часть населения попросту не имеет возможности сокращать свои долги из-за низких доходов, невыплат заработной платы. В такой ситуации ужесточение мер взыскания может не дать существенного эффекта.
«Количество неплатежей растет, причем не только в сфере ЖКХ — это видно и по банковским кредитам. У большинства людей в условиях тех процессов, которые происходят в экономике, денег не прибавляется. Есть случаи, когда обеспеченные люди не платят за ЖКХ, считая это неким полулегальным способом кредитоваться. Но таких единицы. Большинство же просто экономит на всем из-за низких реальных доходов — от этого зависит и платежная дисциплина», — пояснил финансовый аналитик Григорий Вахитов.
При этом тарифы ЖКХ неуклонно возрастают. Так, по данным Свердловскстата, стоимость жилищно-коммунальных услуг на человека в месяц за пять последних лет увеличилась на 45,3%. В то же время, согласно майскому докладу РАНХиГС об экономической ситуации в РФ, снижается количество получателей льгот по их оплате.
«Реальные располагаемые доходы населения сокращаются четыре года подряд. В ходе опросов респонденты упоминают оплату за проживание и коммунальные услуги в числе наиболее чувствительных для них расходов. Число получателей адресной поддержки в виде жилищных субсидий в 2017 году снизилось по сравнению с 2013 годом. Удельный вес граждан, пользующихся социальной поддержкой, также сократился. Счета за жилищно-коммунальные услуги за четыре года увеличились в два раза больше, чем доходы, средний размер субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг рос медленнее тарифов», — говорится в докладе.
Сложной остается и ситуация с выплатой заработной платы. Так, по данным прокуратуры Свердловской области, за I квартал 2018 года общий объем долга организаций по оплате труда сотрудников не сократился и составляет 300 млн руб. Среди должников — около 50 предприятий, 70% из которых — это компании-банкроты, сохраняющие многомиллионные долги уже не первый год. Порядка 100 млн руб. приходится на действующие организации, причем ежедневно выявляются все новые компании, имеющие долги перед работниками.
В то же время, по словам Николая Смирнова, летом 2018 года власти не исключают нового повышения тарифов ЖКХ.
«Решение об изменении тарифов принимает Региональная экономическая комиссия с 1 июля каждого года. Причинами повышения тарифов могут стать увеличение цен на электроэнергию и газ, потребность в проведении большего объема ремонтных работ, а также крупные инвестпроекты предприятий. Однако совокупный рост платежей граждан не будет превышать предельного индекса, установленного указом губернатора. Если тарифы вырастут на большую величину, эту «дельту» скомпенсирует областной бюджет», — пояснил министр.
Таким образом, летом 2018 года ситуация с задолженностью граждан за услуги ЖКХ может стать еще более острой. Повышение тарифов в условиях ужесточения мер взыскания, по мнению экспертов, с большой вероятностью приведет к росту социальной напряженности в регионе, несмотря на корректирующие действия властей.
Как отметил на пресс-конференции министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, по итогам отопительного сезона задолженность потребителей региона перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов возросла до 8,5 млрд руб., причем 6,5 млрд руб. из них — это долги жителей Среднего Урала за отопление.
«К сожалению, рост задолженности продолжается, и если раньше в летние месяцы она существенно снижалась, в прошлом году это снижение оказалось не столь значительным. Поэтому с наступающего летнего периода в соответствии с федеральными правовыми актами разрешено ужесточать меры взыскания со злостных неплательщиков — в первую очередь тех, кто имеет финансовую возможность платить, но не делает этого, — вплоть до ограничения выезда за рубеж, ареста имущества, в том числе квартир», — пояснил Н. Смирнов.
Между тем, по мнению экспертов, на сегодняшний день основная часть населения попросту не имеет возможности сокращать свои долги из-за низких доходов, невыплат заработной платы. В такой ситуации ужесточение мер взыскания может не дать существенного эффекта.
«Количество неплатежей растет, причем не только в сфере ЖКХ — это видно и по банковским кредитам. У большинства людей в условиях тех процессов, которые происходят в экономике, денег не прибавляется. Есть случаи, когда обеспеченные люди не платят за ЖКХ, считая это неким полулегальным способом кредитоваться. Но таких единицы. Большинство же просто экономит на всем из-за низких реальных доходов — от этого зависит и платежная дисциплина», — пояснил финансовый аналитик Григорий Вахитов.
При этом тарифы ЖКХ неуклонно возрастают. Так, по данным Свердловскстата, стоимость жилищно-коммунальных услуг на человека в месяц за пять последних лет увеличилась на 45,3%. В то же время, согласно майскому докладу РАНХиГС об экономической ситуации в РФ, снижается количество получателей льгот по их оплате.
«Реальные располагаемые доходы населения сокращаются четыре года подряд. В ходе опросов респонденты упоминают оплату за проживание и коммунальные услуги в числе наиболее чувствительных для них расходов. Число получателей адресной поддержки в виде жилищных субсидий в 2017 году снизилось по сравнению с 2013 годом. Удельный вес граждан, пользующихся социальной поддержкой, также сократился. Счета за жилищно-коммунальные услуги за четыре года увеличились в два раза больше, чем доходы, средний размер субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг рос медленнее тарифов», — говорится в докладе.
Сложной остается и ситуация с выплатой заработной платы. Так, по данным прокуратуры Свердловской области, за I квартал 2018 года общий объем долга организаций по оплате труда сотрудников не сократился и составляет 300 млн руб. Среди должников — около 50 предприятий, 70% из которых — это компании-банкроты, сохраняющие многомиллионные долги уже не первый год. Порядка 100 млн руб. приходится на действующие организации, причем ежедневно выявляются все новые компании, имеющие долги перед работниками.
В то же время, по словам Николая Смирнова, летом 2018 года власти не исключают нового повышения тарифов ЖКХ.
«Решение об изменении тарифов принимает Региональная экономическая комиссия с 1 июля каждого года. Причинами повышения тарифов могут стать увеличение цен на электроэнергию и газ, потребность в проведении большего объема ремонтных работ, а также крупные инвестпроекты предприятий. Однако совокупный рост платежей граждан не будет превышать предельного индекса, установленного указом губернатора. Если тарифы вырастут на большую величину, эту «дельту» скомпенсирует областной бюджет», — пояснил министр.
Таким образом, летом 2018 года ситуация с задолженностью граждан за услуги ЖКХ может стать еще более острой. Повышение тарифов в условиях ужесточения мер взыскания, по мнению экспертов, с большой вероятностью приведет к росту социальной напряженности в регионе, несмотря на корректирующие действия властей.
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