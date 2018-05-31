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На Украине выставили на продажу российский Boeing

Самолет Boeing 737, принадлежавший российской компании «Трансаэро» и арестованный на Украине за долги, продадут с аукциона. Об этом сообщается на сайте государственного предприятия министерства юстиции страны «Система электронных торгов арестованным имуществом».



Стартовая цена лота — почти 36 млн гривен (около 85 млн руб.). В пояснении говорится, что техническое состояние машины неизвестно, нужен ли ей ремонт — тоже. Торги пройдут 4 июня.



Отмечается, что первый полет Boeing состоялся в июне 1998 года, последний — в октябре 2015-го.

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