Дайджест
На Украине выставили на продажу российский Boeing
31 май 2018 (13:36)
Самолет Boeing 737, принадлежавший российской компании «Трансаэро» и арестованный на Украине за долги, продадут с аукциона. Об этом сообщается на сайте государственного предприятия министерства юстиции страны «Система электронных торгов арестованным имуществом».
Стартовая цена лота — почти 36 млн гривен (около 85 млн руб.). В пояснении говорится, что техническое состояние машины неизвестно, нужен ли ей ремонт — тоже. Торги пройдут 4 июня.
Отмечается, что первый полет Boeing состоялся в июне 1998 года, последний — в октябре 2015-го.
Стартовая цена лота — почти 36 млн гривен (около 85 млн руб.). В пояснении говорится, что техническое состояние машины неизвестно, нужен ли ей ремонт — тоже. Торги пройдут 4 июня.
Отмечается, что первый полет Boeing состоялся в июне 1998 года, последний — в октябре 2015-го.
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