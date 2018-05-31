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Сборная России по футболу проиграла Австрии

Сборная России проиграла в товарищеском матче национальной команде Австрии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».



Матч состоялся 30 мая в Инсбруке и завершился со счетом 0:1. Единственный мяч на 28-й минуте встречи забил полузащитник австрийцев Алессандро Шопф.



Перед началом чемпионата мира российская команда проведет еще одну контрольную встречу со сборной Турции. Матч состоится 5 июня.



Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России выступит в группе А и сыграет с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

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