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Боевики ИГ начали наступление на Пальмиру

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) начали масштабное наступление в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает Al-Masdar News со ссылкой на военные источники.



По данным собеседника агентства, террористы предприняли атаку на позиции правительственных сирийских сил в районе Бадия и попытались прорвать блокаду, чтобы двинуться в сторону Пальмиры. В частности, джихадисты атаковали сирийские войска в стратегическом районе Хамима, который когда-то был опорным пунктом группировки в данном регионе.



Как отмечает источник Al-Masdar News, в настоящее время ожесточенные бои продолжаются. Об успехах сторон не сообщается.

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