Дайджест
Болгария извинилась за срыв проекта «Южный поток»
31 май 2018 (13:35)
Болгария извинилась перед Россией за срыв проекта газопровода «Южный поток». Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Бойко Борисов во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналист кремлевского пулаДмитрий Смирнов в своем Twitter.
Путин отметил, что Россия и Болгария сожалеют из-за срыва реализации проекта, однако попробуют «зайти с другой стороны — через Турцию». Российский лидер уточнил, что общие потери «Газпрома» из-за отказа от газопровода из России в Болгарию составили около 800 млн евро, сообщает РИА Новости.
«Мы сожалеем. Я так понимаю и вижу это — болгарская сторона сожалеет по поводу срыва проекта «Южный поток», потому что, и никто в этом не сомневается, его реализация была бы очень выгодна Болгарии», — добавил Путин.
Путин отметил, что Россия и Болгария сожалеют из-за срыва реализации проекта, однако попробуют «зайти с другой стороны — через Турцию». Российский лидер уточнил, что общие потери «Газпрома» из-за отказа от газопровода из России в Болгарию составили около 800 млн евро, сообщает РИА Новости.
«Мы сожалеем. Я так понимаю и вижу это — болгарская сторона сожалеет по поводу срыва проекта «Южный поток», потому что, и никто в этом не сомневается, его реализация была бы очень выгодна Болгарии», — добавил Путин.
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