Дайджест

Болгария извинилась за срыв проекта «Южный поток»

Болгария извинилась перед Россией за срыв проекта газопровода «Южный поток». Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Бойко Борисов во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналист кремлевского пулаДмитрий Смирнов в своем Twitter.



Путин отметил, что Россия и Болгария сожалеют из-за срыва реализации проекта, однако попробуют «зайти с другой стороны — через Турцию». Российский лидер уточнил, что общие потери «Газпрома» из-за отказа от газопровода из России в Болгарию составили около 800 млн евро, сообщает РИА Новости.



«Мы сожалеем. Я так понимаю и вижу это — болгарская сторона сожалеет по поводу срыва проекта «Южный поток», потому что, и никто в этом не сомневается, его реализация была бы очень выгодна Болгарии», — добавил Путин.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: