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Российский журналист Аркадий Бабченко оказался жив

Российский журналист Аркадий Бабченко оказался жив. Он объявился на конференции Службы безопасности Украины (СБУ).



«Я мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Напротив, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал», — объявил глава СБУ перед тем, как журналист предстал перед публикой.



В спецслужбе заявили, что были осведомлены о том, что на журналиста готовилось покушение. Объявление о его убийстве назвали спецоперацией.



В ходе пресс-конференции он принес всем извинения, в том числе своей жене.

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