Дайджест
Российский журналист Аркадий Бабченко оказался жив
31 май 2018 (13:35)
Российский журналист Аркадий Бабченко оказался жив. Он объявился на конференции Службы безопасности Украины (СБУ).
«Я мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Напротив, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал», — объявил глава СБУ перед тем, как журналист предстал перед публикой.
В спецслужбе заявили, что были осведомлены о том, что на журналиста готовилось покушение. Объявление о его убийстве назвали спецоперацией.
В ходе пресс-конференции он принес всем извинения, в том числе своей жене.
«Я мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Напротив, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал», — объявил глава СБУ перед тем, как журналист предстал перед публикой.
В спецслужбе заявили, что были осведомлены о том, что на журналиста готовилось покушение. Объявление о его убийстве назвали спецоперацией.
В ходе пресс-конференции он принес всем извинения, в том числе своей жене.
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