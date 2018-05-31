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В I квартале 2018 года были признаны банкротами около 9 тыс. россиян

УрБК, Москва, 31.05.2018. В I квартале 2018 года были признаны банкротами около 9 тыс. физических лиц. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса».



Отмечается рост числа физических лиц, желающих пройти процедуру банкротства, поскольку это позволяет полностью распрощаться с долгами и зачастую начать новую жизнь. Суды в 90% случаев списывают долги полностью.



В целом за 2017 год банкротами были признаны 29 тыс. 876 граждан и ИП, в 2016 году — 19 тыс. 658, сообщает «Федресурс».

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