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Специалисты «МегаФона» улучшили качество интернета в Екатеринбурге в преддверии ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2018. С начала 2018 года специалисты «МегаФона» расширили емкость сети и обеспечили в Екатеринбурге стабильно высокое качество интернет-связи. Об этом сообщает пресс-служба оператора.



«В середине июня столицу Урала посетят порядка 100 тыс. туристов. Гостей города ждет не только яркое футбольное зрелище, но и самый быстрый интернет в смартфонах и планшетах», — отмечают в пресс-службе.



Средняя скорость мобильной передачи данных в сети 4G «МегаФона» по итогам замеров в выбранных точках города составила 61,3 Мбит/с.



«Этого достаточно, чтобы с комфортом просматривать видеоролики HD-качества с канала YouTube. Время начала проигрывания ролика при этом составляет не более 6 секунд. Это лучшие показатели среди операторов «большой четверки», по данным измерений компании DMTel в I квартале 2018 года», — поясняют в компании.



Маршрут измерений в Екатеринбурге составил 588 км. В зоне внимания специалистов оказались основные транспортные развязки, Кольцовский тракт, авто- и железнодорожный вокзалы, аэропорт. Также улицы 8 Марта, Бориса Ельцина, Вайнера, Восточная, Куйбышева, Ленина, Малышева, Машинная, Московская, Первомайская, Репина, Радищева, Татищева, Хохрякова, Щорса и другие, которые летом привлекут наибольшее число туристов.



«Подготовку к главному спортивному событию лета мы начали задолго до мероприятия. Это колоссальная работа по расширению емкости сети, увеличению скорости интернета во всех местах, связанных с чемпионатом, включая стадион. Сегодня все жители Екатеринбурга находятся в зоне уверенного покрытия 4G. Кроме того, мы оптимизировали свыше тысячи базовых станций всех стандартов связи так, чтобы многочисленные болельщики мгновенно делились самыми захватывающими моментами», — отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

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