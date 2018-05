Новости дня

ОК «Русал» может не получить дивиденды от «Норникеля» из-за санкций США

УрБК, Москва, 31.05.2018. «Норникель» может не выплатить дивиденды ОК «Русал» из-за санкций США, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на издание The Financial Times.



Ранее Минфин США сообщил, что выплата дивидендов лицу или компании, находящейся в санкционном списке, может привести к введению вторичных санкций уже против самого плательщика. Управление контроля зарубежных активов (OFAC) поясняло, что ограничения будут вводиться в случае «значительных транзакций», но не уточняло, о каких суммах может идти речь.



Сначала «Норникель» не видел рисков в связи с выплатой дивидендов. «Но недавнее пояснение только сделало ситуацию более запутанной»,— говорит источник The Financial Times. По его словам, компания ждет дальнейших разъяснений по этому вопросу.



Совет директоров «Норникеля» рекомендовал направить на дивиденды 96,2 млрд руб. по итогам 2017 года. ОК «Русал» владеет 27,8% и, по решению суда, должен выкупить 1,9% у Crispian.

