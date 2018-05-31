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В Екатеринбурге задержали предполагаемого налетчика на ломбард «Хороший»

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2018. Полиция задержала в Екатеринбурге мужчину, подозреваемого в разбойном нападении двухлетней давности на ломбард «Хороший» в Юго-Западном микрорайоне. Об этом сообщает пресс-группа городского УМВД.



Нападение на ломбард на улице Академика Бардина, 48 произошло 15 января 2016 года. В тот день около 18.30 в помещение вошел неизвестный и, разбив витрины, забрал с собой две золотые цепочки на общую сумму 300 тыс. руб.



«Нападавший пытался скрыть лицо, для чего поднял воротник куртки и надвинул на глаза меховую шапку. Однако в ходе завязавшейся борьбы продавец смог разглядеть налетчика. После непродолжительной потасовки злоумышленник убежал», — говорится в сообщении.



После нападения было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». С того времени дело оставалось нераскрытым. В марте 2018 года в полицию поступило сообщение о появлении в ломбарде подозреваемого. Его узнал продавец, который пытался остановить налетчика два года назад.



Как выяснилось, подозреваемый пришел в ломбард в качестве клиента. После этого визита его задержали. Предполагаемым участником разбойного нападения оказался местный житель, ранее судимый за грабеж. В настоящее время его проверяют на причастность к другим преступлениям.

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