Кризис

В УГМУ в два раза сократили число медицинских кафедр

В Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) в результате реорганизации в два раза сократилось число узкопрофильных кафедр.



Как следует из протокола заседания ученого совета УГМУ, по инициативе ректора вуза Ольги Ковтун было принято решение объединить ряд кафедр. В результате из 46 подразделений в университете осталась 21.



Согласно документу, под слияние попали узкопрофильные кафедры. Например, офтальмологию объединили с травматологией и ортопедией. Кафедру хирургических болезней лечебно-профилактического факультета объединили с кафедрой сердечно-сосудистой хирургии. Кожно-венерические болезни с медициной катастроф и безопасности жизнедеятельности, урологию соединили с онкологией и лучевой диагностикой.



Также исчезла кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Ее объединили с оториноларингологией. Логика объединения подразделений УГМУ в документе не объясняется.



Отметим, что Ольга Ковтун заняла пост ректора вуза совсем недавно — 23 ноября 2017 года. Ранее она работала в должности заместителя председателя правительства Пермского края.

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