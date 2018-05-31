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Свердловское правительство в двухнедельный срок разработает план по реализации «майского» указа президента РФ

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2018. Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству Свердловской области в двухнедельный срок разработать план по реализации нового «майского» указа президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.



«Прошу правительство в двухнедельный срок разработать и представить мне на утверждение проект указа губернатора — план конкретных действий по реализации нового «майского» указа. В частности, должна быть предусмотрена корректировка документов стратегического планирования, госпрограмм, нашей «Пятилетки развития» и приоритетных региональных проектов», — сказал губернатор.



Напомним, что в день вступления в должность Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели и стратегические задачи развития страны до 2024 года. Глава государства определил, в частности, целевые показатели в демографии, здравоохранении, образовании, формировании комфортной среды проживания.

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