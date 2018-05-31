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Бывшего директора школы № 83 в Екатеринбурге будут судить за служебный подлог
31 май 2018 (11:40)
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2018. В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело в отношении бывшего директора средней общеобразовательной школы № 83, которая обвиняется по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».
Установлено, что женщина трудоустроила свою падчерицу в школу на должности уборщицы и лаборанта. При этом последняя фактически свои трудовые обязанности не выполняла.
«Впоследствии в период с мая по октябрь 2016 года директор вносила в табели учета рабочего времени и расчета заработной платы заведомо ложные сведения о времени работы своей падчерицы, организовывала начисление и выплату ей заработной платы, подписывала приказы о ее премировании», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Установлено, что женщина трудоустроила свою падчерицу в школу на должности уборщицы и лаборанта. При этом последняя фактически свои трудовые обязанности не выполняла.
«Впоследствии в период с мая по октябрь 2016 года директор вносила в табели учета рабочего времени и расчета заработной платы заведомо ложные сведения о времени работы своей падчерицы, организовывала начисление и выплату ей заработной платы, подписывала приказы о ее премировании», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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