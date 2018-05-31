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В УГМУ в два раза сократили число медицинских кафедр
31 май 2018 (11:20)
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2018. В Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) в результате реорганизации в два раза сократилось число узкопрофильных кафедр.
Как следует из протокола заседания ученого совета УГМУ, по инициативе ректора вуза Ольги Ковтун было принято решение объединить ряд кафедр. В результате из 46 подразделений в университете осталась 21.
Согласно документу, под слияние попали узкопрофильные кафедры. Например, офтальмологию объединили с травматологией и ортопедией. Кафедру хирургических болезней лечебно-профилактического факультета объединили с кафедрой сердечно-сосудистой хирургии. Кожно-венерические болезни с медициной катастроф и безопасности жизнедеятельности, урологию соединили с онкологией и лучевой диагностикой.
Также исчезла кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Ее объединили с оториноларингологией. Логика объединения подразделений УГМУ в документе не объясняется.
Отметим, что Ольга Ковтун заняла пост ректора вуза совсем недавно — 23 ноября 2017 года. Ранее она работала в должности заместителя председателя правительства Пермского края.
Как следует из протокола заседания ученого совета УГМУ, по инициативе ректора вуза Ольги Ковтун было принято решение объединить ряд кафедр. В результате из 46 подразделений в университете осталась 21.
Согласно документу, под слияние попали узкопрофильные кафедры. Например, офтальмологию объединили с травматологией и ортопедией. Кафедру хирургических болезней лечебно-профилактического факультета объединили с кафедрой сердечно-сосудистой хирургии. Кожно-венерические болезни с медициной катастроф и безопасности жизнедеятельности, урологию соединили с онкологией и лучевой диагностикой.
Также исчезла кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Ее объединили с оториноларингологией. Логика объединения подразделений УГМУ в документе не объясняется.
Отметим, что Ольга Ковтун заняла пост ректора вуза совсем недавно — 23 ноября 2017 года. Ранее она работала в должности заместителя председателя правительства Пермского края.
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