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В Первоуральске стартует проект по поддержке социального предпринимательства

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2018. Первоуральск присоединился к региональному проекту по поддержке социального предпринимательства. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Документ подписали управляющий директор «Первоуральского новотрубного завода» (ПНТЗ) Алексей Дронов, временно исполняющий обязанности главы Первоуральска Игорь Кабец и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян.



«Первоуральск станет четвертым городом, где в этом году стартует проект по поддержке социального предпринимательства. Уже прошли первые мероприятия в Новоуральске, Каменске-Уральском и Екатеринбурге. Очень важно, что в территориях есть партнеры в виде крупных предприятий — ценно, когда объединяются инициативы муниципальной власти и бизнеса для создания экосреды по развитию социального предпринимательства», — заявил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян.



В рамках подписанного соглашения на территории Первоуральска в этом году запланирован комплекс мероприятий: будут организованы креатив-сессии для поиска бизнес-идей, а в дальнейшем — проведение обучения для авторов социальных проектов.



«Социальный бизнес — это бизнес, который дает жителям дополнительные возможности и развивает городскую среду. Для нас, как для градообразующего предприятия, важно, чтобы наши сотрудники и их семьи жили в достойных условиях», — отметил Алексей Дронов.

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