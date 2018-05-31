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Более 60% свердловчан поддерживают трудоустройство подростков в 14 лет

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2018. С осени 2017 года 18 тыс. свердловских соискателей от 14 до 17 лет создали резюме на портале HeadHunter, а компании опубликовали более 500 вакансий для этой возрастной категории. Об этом говорится в исследовании HeadHunter.



«Тенденции современного рынка труда таковы, что демография и новые технологии оказывают на него активное влияние. Уже сейчас многие крупные компании активно работают с молодежью: принимают на производственную практику, устраивают на подработку детей сотрудников. Это позволяет работодателю «вырастить» перспективного специалиста в соответствии с политикой компании и её ценностями. Если работодатель задумался о будущем своей компании и хочет пригласить на работу подростков, то при публикации вакансии на hh.ru он может просто поставить ставит отметку о готовности нанять на работу кандидатов в возрасте от 14 лет, что сразу же отображается в описании вакансии», — комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина.



На Урале больше всего предложений о работе для подростков в таких сферах, как «Административный персонал», «Продажи» и «Туризм, гостиницы, рестораны». Предлагают вакансии промоутеров, курьеров, операторов колл-центров, горничных, дизайнеров, SMM — менеджеров, диспетчеров.



Как показали результаты одного из исследований HeadHunter, большинство родителей отмечают, что первый опыт работы подросток должен получить в возрасте 14 лет, так считают 63% респондентов из Свердловской области. Каждый четвертый (27%) из них уверен, что трудовую практику лучше начинать в 16 лет, а 3% родителей готовы к более раннему старту карьеры ребенка — в 15 лет. Только 7% респондентов отметили совершеннолетие как оптимальный для первого трудоустройства возраст.

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