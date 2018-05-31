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В Екатеринбурге возбуждены пять уголовных дел по фактам организации незаконной миграции
31 май 2018 (10:11)
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2018. Прокуроры районов Екатеринбурга выявили нарушения требований миграционного законодательства в ООО «Виктория», «Металлгрупп», «Уралжилстрой», «Промкоплектсервис», а также со стороны индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что представителями фирм в период с января 2017 года по март 2018 года в отделы по вопросам миграции в качестве принимающей стороны представлено более 5 тыс. уведомлений о пребывании иностранных граждан по различным адресам, а также о заключении с ними трудовых договоров, в связи с чем данные иностранцы были зарегистрированы на территории Екатеринбурга. При этом фактически иностранные граждане по месту постановки на миграционный учет не проживали, какие-либо правовые отношения (трудовые, гражданско-правовые) с указанными юридическими лицами и предпринимателем отсутствовали.
По результатам проверочных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих фиктивную регистрацию иностранных граждан по месту пребывания, прокурорами районов Екатеринбурга вынесены постановления о возбуждении административных дел по части 2 статьи 19.27 КоАП РФ «Представление при осуществлении миграционного учета заведомо ложных сведений об иностранном гражданине или о лице без гражданства либо подложных документов принимающей стороной». Предприятия привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 18 млн руб.
Также прокуроры направили в следственные органы материалы для дачи уголовно-правовой оценки указанным действиям. По ним в период с апреля по май 2018 года возбуждено пять уголовных дел по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации», статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ».
Наряду с этим прокуратура направила материалы в ГУ МВД России по Свердловской области для решения вопроса об аннулировании разрешительных документов, полученных иностранными гражданами. По результатам рассмотрения уполномоченным органом установлено, что свыше 1 тыс. патентов получены иностранцами для осуществления трудовой деятельности на территории Свердловской области незаконно и подлежат аннулированию.
Установлено, что представителями фирм в период с января 2017 года по март 2018 года в отделы по вопросам миграции в качестве принимающей стороны представлено более 5 тыс. уведомлений о пребывании иностранных граждан по различным адресам, а также о заключении с ними трудовых договоров, в связи с чем данные иностранцы были зарегистрированы на территории Екатеринбурга. При этом фактически иностранные граждане по месту постановки на миграционный учет не проживали, какие-либо правовые отношения (трудовые, гражданско-правовые) с указанными юридическими лицами и предпринимателем отсутствовали.
По результатам проверочных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих фиктивную регистрацию иностранных граждан по месту пребывания, прокурорами районов Екатеринбурга вынесены постановления о возбуждении административных дел по части 2 статьи 19.27 КоАП РФ «Представление при осуществлении миграционного учета заведомо ложных сведений об иностранном гражданине или о лице без гражданства либо подложных документов принимающей стороной». Предприятия привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 18 млн руб.
Также прокуроры направили в следственные органы материалы для дачи уголовно-правовой оценки указанным действиям. По ним в период с апреля по май 2018 года возбуждено пять уголовных дел по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации», статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ».
Наряду с этим прокуратура направила материалы в ГУ МВД России по Свердловской области для решения вопроса об аннулировании разрешительных документов, полученных иностранными гражданами. По результатам рассмотрения уполномоченным органом установлено, что свыше 1 тыс. патентов получены иностранцами для осуществления трудовой деятельности на территории Свердловской области незаконно и подлежат аннулированию.
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