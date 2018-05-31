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В апреле средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в российских банках снизилась до 9,57%

УрБК, Москва, 31.05.2018. В апреле 2018 года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях, предоставленным российскими банками в течение месяца, в очередной раз обновила исторический минимум, снизившись до 9,57% (с 9,64% в марте). Об этом сообщает пресс-служба Банка России.



«В условиях снижения процентной ставки кредитные организации продолжали наращивать объемы рублевых ИЖК, которые в последние три месяца устойчиво составляли четверть объема кредитов в рублях, предоставленных физическим лицам. За апрель 2018 года банки предоставили заемщикам более 125 тыс. кредитов на сумму почти 250 млрд руб., что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 53,5 и 66,7% соответственно», — говорится в сообщении.



Совокупная задолженность по ИЖК по состоянию на 1 мая 2018 года составила более 5,5 трлн руб., увеличившись за год на 20,2%. Показатель качества обслуживания ИЖК в последние пять месяцев сохраняется на стабильном уровне: доля просроченной задолженности по ИЖК составляет 1,3%.

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