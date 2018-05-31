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Представители ЮУТПП получили премию Заксобрания Челябинской области за развитие бизнеса

УрБК, Челябинск, 31.05.2018. В Законодательном собрании Челябинской области состоялась церемония награждения ежегодной премией в сфере поддержки и развития предпринимательства. В число лауреатов премии, вручаемой на протяжении трех лет, в очередной раз вошли представители Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП).



«Напомним, премия Заксобрания в сфере предпринимательства была учреждена в 2015 году с целью выявления общественно активных граждан, не только добившихся успеха в части своего собственного дела, но и активно продвигающихся в направлении выстраивания диалога между бизнесом и властью», — сообщает пресс-служба ЮУТПП.



Каждый год законодатели отмечают заслуги предпринимателей, входящих в состав Южно-Уральской торгово-промышленной палаты и через нее отстаивающих интересы всего бизнес-сообщества Челябинской области. Это предприниматели, которые на общественных началах работают в комитетах ЮУТПП и на постоянной основе организуют встречи представителей бизнеса и власти для обсуждения актуальных проблем развития отраслей, проведения экспертиз правовых актов, разработки предложений по развитию экономики и предпринимательства.



В настоящее время в палате действует 16 отраслевых комитетов, в состав которых входит порядка 200 активных бизнесменов. Возможность участвовать в работе любого из комитетов есть у каждого, кто вступил в ряды ЮУТПП.

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