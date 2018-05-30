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В Екатеринбурге за год средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. Екатеринбург занял 8 место в рейтинге российских городов с самыми высокими ценами на вторичном рынке жилья: в апреле 2018 года средняя стоимость 1 кв. м. составила 71 тыс. 233 руб., что на 3,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба портала Domofond.ru со ссылкой на данные собственного исследования.



Первое место по-прежнему у Москвы (193 тыс. 329 руб. за кв. м.), второе — у Санкт-Петербурга (115 тыс. 649 руб.). На третьем месте курортный Сочи, где продавцы просят 105 тыс. 351 руб. за квадратный метр жилья.



Годовая динамика цен у тройки лидеров выглядит следующим образом: в этом году в Москве стоимость упала на 3,1% с 199 тыс. 502 руб., в Санкт-Петербурге, напротив, значительно выросла — на 4,8% со 110 тыс. 351 руб. В Сочи квадратный метр прибавил сразу 8,8% в цене от прошлогодних 96 тыс. 863 руб.



Постепенно растут цены во Владивостоке: квадратный метр подорожал на 5,3%: с 95 тыс. 664 руб. до 100 тыс. 716 руб. В Севастополе (6 место в рейтинге) рост цен составил 2% (здесь «квадрат» стоит 83 тыс. 457 руб.), а в следующем за ним Хабаровске — 5,6% (73 тыс. 709 руб.).



Замыкавший в прошлом году десятку городов-лидеров Нижний Новгород сместился на 12 место, уступив Новосибирску и Уфе, где цены выросли на 3,9% и 5% соответственно. Рост на 1,4% в Нижнем Новгороде не смог компенсировать отставание от Уфы и Новосибирска.



Самые доступные цены на вторичное жилье — в Черноземье, на Урале и на юге России. Последнее, 50-е место в рейтинге занял Магнитогорск (как и в прошлом году). Стоимость квадратного метра здесь остается стабильной по сравнению с 2017 годом и равна 31 тыс. 041 руб. Чуть дороже вторичные квартиры в Новокузнецке (49 место) и Брянске (48 место). 47 место по-прежнему у Кирова. Ставрополь поднялся на одну строку, до 45 места (в апреле 2018 года квадратный метр стоил здесь 40 тыс. 352 руб., что на 1% выше, чем годом ранее) и обогнал Астрахань. Она заняла 46 место: жилье здесь подешевело на 1,6%. В Курске, который продвинулся на одну строку, квадратный метр подорожал на 1,3% за год.



Оставшиеся участники топ-10 городов с наименьшими ценами на жилье поменялись местами: Тольятти и Ульяновск поднялись в рейтинге, а Челябинск потерял сразу две позиции с падением цены на 1,8%.

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