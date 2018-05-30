Дайджест
Электромобиль Tesla врезался в полицейскую машину
30 май 2018 (17:26)
В американском штате Калифорния электромобиль Tesla въехал в автомобиль полиции. Об этом сообщает TMZ.
По данным портала, в момент аварии электромобиль был на автопилоте. Электрокар врезался в машину полиции, которая была припаркована на обочине дороги.
Как отмечается, в результате инцидента водитель Tesla получил незначительные травмы.
Ранее сообщалось, что в штате Юта электромобиль Tesla на автопилоте врезался в пожарную машину.
По данным портала, в момент аварии электромобиль был на автопилоте. Электрокар врезался в машину полиции, которая была припаркована на обочине дороги.
Как отмечается, в результате инцидента водитель Tesla получил незначительные травмы.
Ранее сообщалось, что в штате Юта электромобиль Tesla на автопилоте врезался в пожарную машину.
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