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Электромобиль Tesla врезался в полицейскую машину

В американском штате Калифорния электромобиль Tesla въехал в автомобиль полиции. Об этом сообщает TMZ.



По данным портала, в момент аварии электромобиль был на автопилоте. Электрокар врезался в машину полиции, которая была припаркована на обочине дороги.



Как отмечается, в результате инцидента водитель Tesla получил незначительные травмы.



Ранее сообщалось, что в штате Юта электромобиль Tesla на автопилоте врезался в пожарную машину.

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