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«Уральские авиалинии» возобновляют полеты из Екатеринбурга в Самарканд
30 май 2018 (16:59)
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет полеты в Самарканд из Екатеринбурга с 17 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Рейс У6-2861 из Екатеринбурга в Самарканд будет выполняться по вторникам в 20.05, обратный рейс У6-2862 — по средам в 00.30. Время в пути — около трех часов.
«Самарканд — древний узбекский город, ставший одним из главных пунктов на карте Великого шелкового пути, видевший расцвет и упадок великих держав древности. Памятники архитектуры Самарканда включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В первую очередь город ассоциируется с площадью Регистан, где расположился ансамбль великолепных сооружений. На парадной площади возведены несколько медресе, украшенных бирюзовыми изразцами, которые не теряют своего насыщенного цвета уже много сотен лет. Еще одна важная достопримечательность Самарканда — Гур-Эмир — усыпальница великого Тамерлана, послужившая прообразом для индийского мавзолея Тадж-Махал. Уникальным туристическим объектом является и мемориальный комплекс Шахи-зинда с его стрельчатыми арками и куполами, которые соперничают между собой красотой облицовок», — рассказали в пресс-службе.
Билеты в авиакассах, на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262.
Рейс У6-2861 из Екатеринбурга в Самарканд будет выполняться по вторникам в 20.05, обратный рейс У6-2862 — по средам в 00.30. Время в пути — около трех часов.
«Самарканд — древний узбекский город, ставший одним из главных пунктов на карте Великого шелкового пути, видевший расцвет и упадок великих держав древности. Памятники архитектуры Самарканда включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В первую очередь город ассоциируется с площадью Регистан, где расположился ансамбль великолепных сооружений. На парадной площади возведены несколько медресе, украшенных бирюзовыми изразцами, которые не теряют своего насыщенного цвета уже много сотен лет. Еще одна важная достопримечательность Самарканда — Гур-Эмир — усыпальница великого Тамерлана, послужившая прообразом для индийского мавзолея Тадж-Махал. Уникальным туристическим объектом является и мемориальный комплекс Шахи-зинда с его стрельчатыми арками и куполами, которые соперничают между собой красотой облицовок», — рассказали в пресс-службе.
Билеты в авиакассах, на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262.
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