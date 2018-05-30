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Ростуризм предложил создать отечественный аналог сервису Booking.com
30 май 2018 (16:41)
УрБК, Москва, 30.05.2018. Замруководителя Ростуризма Николай Королев предложил создать национальный сервис бронирования отелей, который станет аналогом Booking.com, сообщает «Интерфакс».
«О запрете речь не идет, у нас нет ни полномочий, ни желания. Но есть ряд вопросов, которые нужно решать: ресурс не платит налоги, не зарегистрирован в России, поэтому непонятно, как защищены права туристов. Нужно создать российский аналог сервиса, где эти проблемы были бы решены», — сказал Н. Королев.
По его словам, сервисом Booking.com к настоящему времени пользуются 70% граждан России.
Ранее стало известно, что туроператор «Свой ТС» направил в Минкультуры РФ предложение о запрете Booking.com в России. Министерство переслало это обращение в Ростуризм.
«О запрете речь не идет, у нас нет ни полномочий, ни желания. Но есть ряд вопросов, которые нужно решать: ресурс не платит налоги, не зарегистрирован в России, поэтому непонятно, как защищены права туристов. Нужно создать российский аналог сервиса, где эти проблемы были бы решены», — сказал Н. Королев.
По его словам, сервисом Booking.com к настоящему времени пользуются 70% граждан России.
Ранее стало известно, что туроператор «Свой ТС» направил в Минкультуры РФ предложение о запрете Booking.com в России. Министерство переслало это обращение в Ростуризм.
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