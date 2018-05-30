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Ростуризм предложил создать отечественный аналог сервису Booking.com

УрБК, Москва, 30.05.2018. Замруководителя Ростуризма Николай Королев предложил создать национальный сервис бронирования отелей, который станет аналогом Booking.com, сообщает «Интерфакс».



«О запрете речь не идет, у нас нет ни полномочий, ни желания. Но есть ряд вопросов, которые нужно решать: ресурс не платит налоги, не зарегистрирован в России, поэтому непонятно, как защищены права туристов. Нужно создать российский аналог сервиса, где эти проблемы были бы решены», — сказал Н. Королев.



По его словам, сервисом Booking.com к настоящему времени пользуются 70% граждан России.



Ранее стало известно, что туроператор «Свой ТС» направил в Минкультуры РФ предложение о запрете Booking.com в России. Министерство переслало это обращение в Ростуризм.

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