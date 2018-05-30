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Управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов: ПНТЗ ведет непрерывную работу по снижению воздействия на окружающую среду
30 май 2018 (16:40)
Первоуральский новотрубный завод увеличил вложения в масштабные природоохранные проекты, целью которых является улучшение экологической среды в Первоуральске. Как сообщает пресс-служба предприятия, объем инвестиций в природоохранную деятельность в этом году увеличится более чем на 15 миллионов рублей.
«ПНТЗ ведет непрерывную работу по снижению воздействия на окружающую среду. В 2017 году предприятие провело мероприятия по модернизации водного хозяйства, усилило контроль за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния, восстановило земли, нарушенные хозяйственной деятельностью за период 1960-1980 года. Программа инвестиций в природоохранные мероприятия разработана до 2025 года», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
«Природоохранная политика компании не остается без внимания экспертного сообщества: за год завод получил более 10 наград разного уровня в сфере экологии. ПНТЗ вошел в список 100 лучших экологически ответственных организаций России. Также предприятие удостоено «Золотой ветви планеты» организации «Глобе-Интернешнл Россия», — комментирует управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
«ПНТЗ ведет непрерывную работу по снижению воздействия на окружающую среду. В 2017 году предприятие провело мероприятия по модернизации водного хозяйства, усилило контроль за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния, восстановило земли, нарушенные хозяйственной деятельностью за период 1960-1980 года. Программа инвестиций в природоохранные мероприятия разработана до 2025 года», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
«Природоохранная политика компании не остается без внимания экспертного сообщества: за год завод получил более 10 наград разного уровня в сфере экологии. ПНТЗ вошел в список 100 лучших экологически ответственных организаций России. Также предприятие удостоено «Золотой ветви планеты» организации «Глобе-Интернешнл Россия», — комментирует управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
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