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Первоуральский новотрубный завод вложит в экологию 80 миллионов

В 2018 году Первоуральский новотрубный завод значительно увеличит инвестиции в экологическую сферу. Как сообщает пресс-служба предприятия, в этом году ПНТЗ вложит в природоохранные проекты более 80 млн руб, что на 20% больше, чем в прошлом году. Средства планируется вложить в проекты по реконструкции очистных сооружений, организации системы мониторинга дымовых газов и полной замене совтолосодержащего оборудования.



Продолжится развитие системы экологического мониторинга в Первоуральске и окрестностях. В устройствах будут применены инновационные методы исследования уровня дыма, которые позволят исключить ручные замеры и получать 100% данных в автоматическом режиме.





Также на ПНТЗ будет обновлено оборудование экологической лаборатории для усиления контроля состояния питьевой и природной воды, поверхностных и сточных вод, воздуха на производственной площадке и прилегающей к заводу территории.

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