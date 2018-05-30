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Общий долг свердловчан за электроэнергию перед компанией «ЭнергосбыТ Плюс» превысил 1,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. «ЭнергосбыТ Плюс» направил более 90 тыс. досудебных претензий и предупреждений абонентам, задолжавшим за коммунальные услуги. Общий долг свердловчан за электроэнергию превысил 1,2 млрд руб., сообщает пресс-служба компании.



Досудебные документы получат жители Верхней Пышмы (6 тыс. 600 шт.), Первоуральска (6 тыс. 759 шт.), Белоярского ГО (5 тыс. шт.), Артемовского ГО (5 тыс. шт.), Алапаевска (5 тыс. шт.), Березовского (4 тыс. 700 шт.), Серова (2 тыс. 800 шт.), Карпинска (2 тыс. 700 шт.), Нижней Туры (2 тыс. 500 шт.). В 25 населенных пунктов, где проживает менее 2 тыс. должников, направлены еще 50 тыс. уведомлений.



«Долги потребителей, которым энергоснабжающая организация предлагает урегулировать ситуацию во внесудебном порядке, достигли критического уровня. Так, владельцы частной собственности в Полевском не заплатили за энергоресурс 356 тыс. руб., в Верхней Пышме — 276 тыс. руб. и Краснотурьинске — 262 тыс. руб.», — рассказали в пресс-службе.



Если абоненты не погасят долги в установленный срок, ресурсоснабжающая организация планирует направить исковые заявления в суд и помимо основного долга взыскать с должников пени, оплату госпошлины и судебных издержек.

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