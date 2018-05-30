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ЕВРАЗ и Российский университет транспорта подписали соглашение о сотрудничестве

УрБК, Москва, 30.05.2018. ЕВРАЗ и Российский университет транспорта (МИИТ) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере проектирования, строительства и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Документ был подписан в рамках Международной научно-практической конференции «Высокоскоростные железные дороги — драйвер экономического роста», проходящей при участии первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Александра Мишарина.



Соглашение предполагает совместную работу в области развития технологий проектирования, строительства и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, в том числе высокоскоростных транспортных систем, а также решение научных задач, прежде всего связанных с анализом данных по эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры.



«Проект ВСМ стратегически важен для развития всей транспортной системы России. ЕВРАЗ на сегодняшний день — единственный российский производитель рельсов для ВСМ. Уверен, партнерство с МИИТом позволит нам объединить опыт и экспертизу и предложить новые решения для высокоскоростного движения», — отметил вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд.



Центр «Цифровые высокоскоростные транспортные системы» университета обладает экспертизой в области проектирования, строительства и эксплуатации ВСМ. ЕВРАЗ готов к поставкам широкого сортамента металлопроката для проектов ВСМ и сопутствующей инфраструктуры. Компания освоила и готовит к сертификации новый рельс для высокоскоростного движения.



Рельсы категории ДТ 350 ВС 400 предназначены для движения со скоростью до 400 км/час. Они соответствуют более жестким требованиям по точности изготовления профиля, обладают повышенной пластичностью и ударной вязкостью даже при минусовых температурах. Рельсы выдерживают перепад температур в 110 градусов Цельсия и нагрузку на ось, на 30% превышающую международные нормы. Использование таких рельсов также целесообразно на магистралях со скоростью движения до 250 км/час.

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