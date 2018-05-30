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Задолженность потребителей Свердловской области за энергоресурсы составляет около 8,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. Общая сумма задолженности потребителей Свердловской области за топливно-энергетические ресурсы на сегодняшний день составляет порядка 8,5 млрд руб. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.



По его словам, из этой суммы 6,6 млрд руб. составляют долги жителей Среднего Урала.



«К сожалению, рост задолженности продолжается, и если раньше в летние месяцы она существенно снижалась, в прошлом году это снижение оказалось не столь значительным. Поэтому с наступающего летнего периода в соответствии с федеральными правовыми актами разрешено ужесточать меры взыскания со злостных неплательщиков вплоть до ограничения выезда за рубеж, ареста имущества, в том числе квартир», — пояснил Н. Смирнов.

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