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Официальный курс доллара США снизился на 4,8 коп., евро — на 0,58 коп.
30 май 2018 (15:19)
УрБК, Москва, 30.05.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 мая 2018 года. Курс долл. США снизился на 4,83 коп., до 62,59 руб., евро — на 0,58 коп., до 72,5211 руб.
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