Малый бизнес остался без кредитов

По данным Уральского банковского союза, Свердловская область не входит в топ-10 российских регионов по объемам кредитования малого и среднего бизнеса. Тем не менее представители финансовых учреждений считают, что активное развитие этого сегмента сдерживает низкая платежная дисциплина предприятий. В свою очередь, компании малого и среднего бизнеса обвиняют банки в завышенных требованиях при получении кредитов и отсутствии персонализированных предложений.Председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова сообщила, что на 1 апреля 2018 года малый и средний бизнес в Свердловской области имеет задолженность по просроченным кредитам в размере 14,7 млрд руб.«Это почти 13% от общего портфеля. Для сравнения, в целом по России доля просроченной задолженности в этом сегменте составляет 4-5%. Просрочка по предприятиям реального сектора в нашем регионе достигла 36,2 млрд руб. Соответственно, доля малого и среднего бизнеса — почти 40%. При том, что этот сегмент занимается всего 12% в структуре выдачи кредитов реальному сектору. Для справки, просроченная задолженность по потребкредитам в Свердловской области составляет 6,5%», — сообщила Валентина Муранова.Также активный рост кредитования малых предприятий сдерживает политика Банка России по ужесточению требований к финансовым организациям, считает представитель Уральского банковского союза.«ЦБ создал у себя службу анализа рисков. До последнего времени для того, чтобы оформить залог, предприятиям нужно было предоставить отчет профессионального оценщика. Этого было вполне достаточно. Сегодня данный документ ничего не значит. Оценку проводит сам Банк России. Если посмотреть статистику по нашему региону, то можно увидеть, что разница в оценке залога может составлять 3-7 раз. В скором времени ситуация может осложниться. Сейчас готовится к принятию законопроект, который запретит банкам заменять залоги. Предположим, предприятие получило кредит. В какой-то момент залога становится недостаточно. Сейчас они могут что-то довнести, то есть увеличить его размер. После принятия закона это будет невозможно. Если у компаний не будет хватать залогового имущества, им придется сразу погашать кредиты», — сказала В. Муранова.Представители малого и среднего бизнеса считают, что банковское сообщество недостаточно эффективно взаимодействует с предпринимателями.В частности, директор научно-производственного предприятия «Детская восстановительная медицина» Евгений Крупин считает главной проблемой отсутствие персонализированного предложения.«За последние два года у нас побывал 21 банк. Ни одного предложения мы не приняли. Первая проблема — нет персонификации. Банки делят весь бизнес на категории. В этой ситуации нужен индивидуальный подход. Лидером сможет стать тот банк, который будет вникать во все проблемы малого бизнеса и персонально работать с каждым предприятием. Вторая проблема — огромный разрыв между продавцами банковских услуг и офисом. Условно говоря, к нам приезжает представитель кредитного учреждения и предлагает различные бонусы, привилегии. Потом в офисе того же банка выясняется, что все это предоставить невозможно», — рассказал Евгений Крупин.Председатель комиссии Уральской ТПП по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей Ирина Мамина сообщила о негативных последствиях «антиотмывочного закона».«УТПП в течение длительного времени собирала жалобы предпринимательского сообщества. Там были обращения, связанные с недоступностью кредитов для отдельных микропредприятий. Также поступали жалобы на высокие барьеры в отношении залогов и другие жесткие требования при получении денег. Кроме того, было много обращений, связанных с соблюдением 115-ФЗ — так называемого «антиотмывочного» закона. В 2017 году достаточно большое количество граждан, индивидуальных предпринимателей и компаний, по сути, были лишены доступа к продолжению осуществления предпринимательской деятельности. По всей стране пострадали около 500 тыс. субъектов. У них были заблокированы счета, они получили отказы на выполнение операций и так далее. Это произошло из-за того, что указанные операции показались банкам подозрительными», — заявила И. Мамина.Еще одним барьером для роста кредитования малого и среднего бизнеса являются высокие процентные ставки. В настоящее время они в среднем составляют 13-20% в год. Многие предприятия балансируют на грани рентабельности, поэтому не имеют возможностей обслуживать дорогие кредиты. Известно, что в развитых европейских странах ставки для малого бизнеса составляют 3-4%.