Кризис
Просроченная задолженность по кредитам малого и среднего бизнеса в Свердловской области составляет почти 15 млрд рублей
30 май 2018 (15:03)
Малый и средний бизнес в Свердловской области на 1 апреля 2018 года имеет просроченную задолженность по кредитам в размере 14,7 млрд руб. Об этом сообщила на панельной дискуссии: «Банки и бизнес: путь навстречу» председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова.
«Это почти 13% от общего портфеля. Для сравнения, в целом по России доля просроченной задолженности в этом сегменте составляет 4-5%. Просрочка по предприятиям реального сектора в нашем регионе достигла 36,2 млрд руб. Соответственно, доля малого и среднего бизнеса — почти 40%. При том, что этот сегмент занимается всего 12% в структуре выдачи кредитов реальному сектору. Для справки, просроченная задолженность по потребкредитам в Свердловской области составляет 6,5%», — сообщила Валентина Муранова.
Также активный рост кредитования малых предприятий сдерживает политика Банка России по ужесточению требований к финансовым организациям, считает представитель Уральского банковского союза.
«Это почти 13% от общего портфеля. Для сравнения, в целом по России доля просроченной задолженности в этом сегменте составляет 4-5%. Просрочка по предприятиям реального сектора в нашем регионе достигла 36,2 млрд руб. Соответственно, доля малого и среднего бизнеса — почти 40%. При том, что этот сегмент занимается всего 12% в структуре выдачи кредитов реальному сектору. Для справки, просроченная задолженность по потребкредитам в Свердловской области составляет 6,5%», — сообщила Валентина Муранова.
Также активный рост кредитования малых предприятий сдерживает политика Банка России по ужесточению требований к финансовым организациям, считает представитель Уральского банковского союза.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Просроченная задолженность по кредитам малого и среднего бизнеса в Свердловской области составляет почти 15 млрд рублей
- По итогам I полугодия в России просроченная задолженность по кредитам выросла почти на 10%
- С начала года просроченная задолженность по кредитам на Урале выросла до 24 млрд рублей
- Уральский банковский союз: Банки Свердловской области продолжали кредитовать предприятия, несмотря на трудности
- Председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова: Объемы невозвратов по кредитам в России выросли на 85%