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Просроченная задолженность по кредитам малого и среднего бизнеса в Свердловской области составляет почти 15 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. Малый и средний бизнес в Свердловской области на 1 апреля 2018 года имеет просроченную задолженность по кредитам в размере 14,7 млрд руб. Об этом сообщила на панельной дискуссии: «Банки и бизнес: путь навстречу» председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова.



«Это почти 13% от общего портфеля. Для сравнения, в целом по России доля просроченной задолженности в этом сегменте составляет 4-5%. Просрочка по предприятиям реального сектора в нашем регионе достигла 36,2 млрд руб. Соответственно, доля малого и среднего бизнеса — почти 40%. При том, что этот сегмент занимается всего 12% в структуре выдачи кредитов реальному сектору. Для справки, просроченная задолженность по потребкредитам в Свердловской области составляет 6,5%», — сообщила Валентина Муранова.



Также активный рост кредитования малых предприятий сдерживает политика Банка России по ужесточению требований к финансовым организациям, считает представитель Уральского банковского союза.

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