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Жителей Екатеринбурга предупредили о сложностях при проезде к налоговым инспекциям во время ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. Управление ФНС России по Свердловской области предупредило жителей города о сложностях, которые могут возникнуть при проезде к налоговой инспекции по Верх-Исетскому району.



Как сообщает пресс-служба ведомства, график работы районной ИНФС во время Чемпионата мира по футболу не изменится.



«Вместе с тем, обращаем внимание на необходимость правильно выбирать маршрут следования в дни проведения матчей чемпионата в связи с введением ограничений движения автотранспорта в периметре улицы Токарей — улицы Кирова — Верх-Исетского бульвара — переулка Пестеревского — улицы Московской — улицы Гурзуфской. Данные ограничения могут вызвать затруднения проезда к ИФНС России по Верх-Исетскому району Екатеринбурга (Хомякова, 4)», — говорится в сообщении.



Кроме того, в связи с фестивалем болельщиков в ЦПКиО имени В. В. Маяковского может быть затруднен проезд к Межрайонной ИФНС России № 31 по Свердловской области (ул. Мичурина, 239).

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