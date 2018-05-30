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За I квартал чистый убыток «Аэрофлота» по МСФО за I квартал вырос в 2,2 раза

30 май 2018 (14:14)

УрБК, Москва, 30.05.2018. В I квартале 2018 года чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в вырос в 2,2 раза и составил в годовом выражении 11,543 млрд руб. Об этом говорится в отчете перевозчика.

В отчетном периоде убыток от операционной деятельности вырос в 2,3 раза, до 11,6 млрд руб., а выручка составила 111,9 млрд руб., увеличившись на 8,5%.

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