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В Первоуральске стартовал XII деловой форум для предпринимателей
30 май 2018 (13:36)
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. В Первоуральске начал работу XII деловой форум для предпринимателей Западного управленческого округа.
Форум проходит в Инновационном культурном центре Первоуральска (ул. Ленина, д. 18Б).
Организаторами мероприятия являются администрация Первоуральска, ОАО «ПНТЗ», Первоуральский фонд поддержки предпринимательства и региональное Объединение предпринимателей при поддержке правительства Свердловской области.
Форум проходит в Инновационном культурном центре Первоуральска (ул. Ленина, д. 18Б).
Организаторами мероприятия являются администрация Первоуральска, ОАО «ПНТЗ», Первоуральский фонд поддержки предпринимательства и региональное Объединение предпринимателей при поддержке правительства Свердловской области.
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