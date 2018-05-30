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В Первоуральске стартовал XII деловой форум для предпринимателей

30 май 2018 (13:36)

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. В Первоуральске начал работу XII деловой форум для предпринимателей Западного управленческого округа.

Форум проходит в Инновационном культурном центре Первоуральска (ул. Ленина, д. 18Б).

Организаторами мероприятия являются администрация Первоуральска, ОАО «ПНТЗ», Первоуральский фонд поддержки предпринимательства и региональное Объединение предпринимателей при поддержке правительства Свердловской области.

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