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Арендаторы ТЦ «Зимняя вишня» начинают подавать иски для получения компенсаций

Арендаторы помещений, пострадавшие от пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», начнут на следующей неделе подавать иски для получения компенсаций. Об этом пишет «Коммерсантъ».



По словам адвокатов, сумма требований колеблется от 300 тысяч до 2,6 миллиона рублей. При этом не учитывается упущенная предпринимателями выгода.



Всего в числе истцов 45 арендаторов. Сейчас иски подаются к обвиняемым по делу о пожаре в торговом центре. После того, как суд вынесет приговор, они будут обращены к тем, кого признали виновными в совершении преступления.



Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта и был потушен лишь утром следующего дня. В результате погибли 60 человек — большинство из них дети. По предварительным данным, здание загорелось в результате короткого замыкания, вызванного протечкой через крышу подтаявшего снега.

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