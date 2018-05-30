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В Киеве застрелили известного российского журналиста

Российского журналиста Аркадия Бабченко застрелили в Киеве. Об этом сообщил журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook.



«В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда», — написал Муждабаев.



По словам корреспондента радио «Громадьске» Ирины Ромалийской, журналист погиб. Она отметила, что эту информацию подтвердил советник главы МВД Украины депутат Геращенко.



По словам главы пресс-службы управления Нацполиции в Киев Оксаны Блищик, нападение произошло в Днепровском районе Киева. В полицию позвонила женщина, которая обнаружила Бабченко в крови. Он умер в машине скорой помощи от ранений.

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