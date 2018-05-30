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В Екатеринбурге из-за ремонта теплосетей закрыли движение на участке улицы Стачек

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. В Екатеринбурге закрыли движение транспорта по улице Стачек, от улицы Красных Командиров до улицы Энтузиастов в связи с ремонтными работами. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.



«Строительная компания «Строй-Проект» закрыла движение транспорта по улице Стачек, от улицы Красных командиров до улицы Энтузиастов, с 30 мая по 9 июля в связи с плановым ремонтом магистральной тепловой сети», — говорится в сообщении.



Движение транспорта будет направляться по улицам Красных Командиров, Бабушкина, Старых большевиков, Энтузиастов.

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