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В Екатеринбурге из-за ремонта теплосетей закрыли движение на участке улицы Стачек
30 май 2018 (13:16)
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. В Екатеринбурге закрыли движение транспорта по улице Стачек, от улицы Красных Командиров до улицы Энтузиастов в связи с ремонтными работами. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.
«Строительная компания «Строй-Проект» закрыла движение транспорта по улице Стачек, от улицы Красных командиров до улицы Энтузиастов, с 30 мая по 9 июля в связи с плановым ремонтом магистральной тепловой сети», — говорится в сообщении.
Движение транспорта будет направляться по улицам Красных Командиров, Бабушкина, Старых большевиков, Энтузиастов.
«Строительная компания «Строй-Проект» закрыла движение транспорта по улице Стачек, от улицы Красных командиров до улицы Энтузиастов, с 30 мая по 9 июля в связи с плановым ремонтом магистральной тепловой сети», — говорится в сообщении.
Движение транспорта будет направляться по улицам Красных Командиров, Бабушкина, Старых большевиков, Энтузиастов.
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