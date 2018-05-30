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Власти США ужесточили требования к нескольким российским авиакомпаниям

УрБК, Москва, 30.05.2018. Власти США ужесточили требования к трем российским авиакомпаниям. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ Министерства транспорта США.



В соответствии с документом, компании «Аэрофлот», «Якутия» и «ЭйрБриджКарго» теперь обязаны предоставлять графики всех «комбинированных и грузовых» рейсов, хотя бы одним из пунктов назначения которых являются американские аэропорты.



Помимо карты полетов, компании обязаны раскрыть данные об их продолжительности, частоте, времени вылета и прибытия и типе используемого оборудования. При этом информацию необходимо подавать не менее чем за 30 дней до совершения полета.



Причиной ужесточения мер в отношении российских компаний в американском министерстве называют действия российских властей. В документе поясняется, что Россия «отклонилась от режима взаимности, когда отказалась дать разрешение грузовым авиаперевозчикам США на пересечение российского воздушного пространства, вместо этого в одностороннем порядке поменяв маршрут на расположенную восточнее точку прибытия в воздушное пространство России». Эти действия, отмечают в министерстве, привели к существенным нарушениям грузового авиасообщения между Европой и Азией.



О том, что срок транзитных разрешений для американских авиакомпаний подходит к концу, стало известно в середине апреля, когда Государственный департамент США заявил о том, что Министерство транспорта РФ перенесло переговоры по вопросу продления разрешений, действовавших до мая. В результате разрешения на три из четырех маршрутов были продлены до октября, а Максим Соколов, занимавший на тот момент пост министра транспорта, заявил, что рассчитывает начать переговоры с США по четвертому в ближайшее время.

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