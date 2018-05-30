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Суд смягчил наказание МПФ «Сфера» за неправильную покраску исторических зданий в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. Свердловский областной суд заменил на предупреждения назначенные ООО «Многопрофильная фирма «Сфера» штрафы за неправильную покраску фасадов объектов культурного наследия (ОКН) в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



ООО МПФ «Сфера», являясь подрядчиком по двум договорам, выполнило работы по ремонту фасадов «Дома купца О. К. Козицына» (ул. 8 Марта, 3 — пер. Химиков, 6) и «Дома главного горного начальника» (Набережная рабочей молодежи, 3 — пер. Химиков, 2). Строения являются объектами культурного наследия федерального значения, и для их ремонта фирма была обязана получить разрешение на проведение работ, но этого не сделала.



Работы по ремонту были завершены осенью 2017 года, в результате осмотра зданий выяснилось, что часть фасадов претерпела изменения — они окрашены в более светлый по отношению к историческому тон.



Постановлениями судьи Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга ООО МПФ «Сфера» признано виновным в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных статьей 7.14.КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде штрафов по 50 тыс. руб. за каждое правонарушение.



Директор «Сферы» подал апелляционные жалобы в Свердловский областной суд, в которых просил постановления судьи изменить, заменив штрафы предупреждениями, поскольку фирма является субъектом малого предпринимательства.



Проверив материалы дел, судья апелляционной инстанции нашла основания к смягчению наказания. ООО МПФ «Сфера» действительно является субъектом малого бизнеса, о чем имеется запись в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Фирма совершила правонарушения впервые, при этом проведенные работы не повлекли за собой причинения вреда объекту культурного наследия, о чем свидетельствует заключение начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.



В результате Свердловский областной суд постановления судьи Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, вынесенные по делам об административных правонарушениях в отношении ООО МПФ «Сфера», изменил, заменив административные наказания в виде штрафов на предупреждения.

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