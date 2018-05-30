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К системе «Меркурий» подключились 90% участников товарного рынка Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. Около 90% хозяйствующих субъектов в Свердловской области подключились к информационной системе учета молочных и мясных продуктов — «Меркурий». Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.



В общей сложности к системе подключено 27 тыс. 254 хозяйствующих субъекта. Оформлено 5 млн 699 тыс. 775 электронных ветеринарных сопроводительных документов.



К системе «Меркурий» должны быть подключены производители, переработчики, склады, торговые точки, импортеры молочной и мясной продукции. Без регистрации они не имеют права транспортировать и реализовать товар данной категории. Предполагается, что к 1 июля 2018 года к информационной системе должны быть подключены все участники рынка.

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