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США могут позволить Олегу Дерипаске сохранить долю в En+ до 40% в рамках договора об отмене санкций

УрБК, Москва, 30.05.2018. Министерство финансов США намекнуло, что может позволить Олегу Дерипаске сохранить свою долю в компании в пределах 40% в рамках договора об отмене санкций в отношении компании En+ Group PLC. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на агентство Bloomberg.



«Минфин США намекнул, что может позволить российскому миллиардеру Олегу Дерипаске сохранить свою долю в En+ Group PLC в пределах 40% в рамках возможного соглашения по отмене санкций в отношении компании», — сообщает агентство, ссылаясь на собственные источники.



По данным агентства, в министерстве отметили, что доля О. Дерипаски в компании должна быть «значительно меньше 50%», однако никаких конкретных цифр не привели. Отмечается, что в настоящий момент доля Дерипаски в компании составляет 66%.



Как сообщает агентство, представители Минфина США и Дерипаски от комментариев отказались.



Ранее в министерстве финансов США заявляли, что сокращение доли Олега Дерипаски в компании En+ не обязательно является основанием для исключения этой компании из санкционного списка.



Напомним, США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый «черный список» (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, О. Дерипаску и контролируемые им En+ Group, «Группу ГАЗ», «Базовый элемент» и ОК «Русал».



Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Однако позднее эти сроки были частично продлены, и теперь из акций и долга ОК «Русал», En+ и «Группы ГАЗ» в рамках американских санкций разрешено выходить до 6 июня, на завершение контрактов с ОК «Русал» и «Группой ГАЗ» дается время до 23 октября.

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